Политик: некоторые башни Кремля пользуются «услугами» Навального

Дмитрий Некрасов, известный российский оппозиционер и бывший сотрудник администрации президента России, считает, что Алексей Навальный «играет» с некоторыми кремлевскими башнями, однако при этом он никому из них не подчиняется.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Некрасов отметил, что, скорее всего, не башни Кремля используют оппозиционера, и Навальный использует их, чтобы чего-то добиться. «Между башнями Кремля и Навальным ведется игра. Одни ему принесли "слив" на премьера Дмитрия Медведева, другие еще что-то. Наверняка и деньги какие-то идут от кремлевских кланов, которые борются друг с другом с помощью Навального, но вряд ли он полностью им подконтролен», уверен политик. По его словам, многие считают Навального очередным проектом Кремля, однако это совершенно не так – популярность оппозиционера возросла из-за ошибочных действий российских властей, и Кремль, в принципе, не мог бы пойти на такую многоходовку.
Некрасов отметил, что ему вспоминаются слова Суркова, заявлявшего, что, если кто-то сомневается в том, что это или хитрая многоходовка, или очередная глупость, он может даже не сомневаться – это глупость.