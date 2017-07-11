Захарова: чтобы понять степень русофобии, достаточно прочитать один твит

Мария Захарова, официальный представитель внешнеполитического ведомства России, на своей странице в Фейсбуке размышляет о русофобии, которая наблюдается во многих странах.
Как информирует replyua.net, Захарова отмечает, - чтобы оценить степень русофобии в Соединенных Штатах, достаточно прочесть твит одной из американских активисток – Эми Сискинд, которая защищает права человека. «Мудрый совет российским страховым компаниям: не продавайте Кисляку полис страхования жизни», - пишет активистка. Я даже не надеюсь, что Эми узнает о том, кто такой Сергей Кисляк и сколько он лично сделал для спасения российско-американках отношений, когда Администрация Обамы объявила изоляционный поход на Россию», отмечает Захарова.
По ее словам, она в то же время надеется, что активистка никогда не узнает, что делали американские дипломаты в некоторых государствах, к примеру, в странах Ближнего Востока и Латинской Америки, а также и в Украине. «Иначе она может спровоцировать кризис американской системы страхования», добавляет представитель российского МИДа.