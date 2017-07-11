В Росії вже погрожують жорсткою відповіддю на запровадження біометричного контролю

У відповідь на посилення для іноземців вимог для в'їзду в Україну, яке можна вважати візовим режимом, російська влада прийме у відповідь заходи. Як інформує replyua.net, про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки Франц Клінцевич, передають «РІА Новини».
«Введення системи попередньої електронної реєстрації для громадян Росії, які в'їжджають в Україну, або так званого біометричного контролю - це, по суті справи, встановлення візового режиму між нашими країнами, і його «упаковка» принципового значення не має», - сказав він. За його словами, обов'язок Росії попередити, що «відповідні кроки обов'язково будуть». Клінцевіч також заявив, що в Росії працює 4 млн. українців і «когось із них доведеться ввічливо попросити покинути РФ». «Росія повинна перш за все відстоювати інтереси своїх громадян», - зазначив російський законодавець.
Раніше, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов повідомив про введення системи попередньої електронної реєстрації для громадян Росії, які в'їжджають на територію України. Він підкреслив, що це пов'язано з необхідністю посилення державної безпеки.