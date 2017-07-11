Политик: несомненно, это провал Путина, но мы еще не знаем, как он отреагирует

Константин Боровой, известный российский оппозиционер, прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге, на полях саммита «Большой двадцатки».
Как информирует replyua.net, об этом оппозиционный политик написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, очевидно, «что Путина опустили», но теперь интересен уже совсем другой вопрос – как сам российский президент отреагирует на это обстоятельство, и что нам нужно ожидать в будущем. «Психофизиологическая модель Путина, которая говорит о той стадии паранойяльного состояния, когда критика отключена, когда новая информация воспринимается как несоответствующая действительности, позволяет утверждать две вещи», отмечает Боровой.
По его словам, речь идет о том, что Путин уже не может изменить что-то в своих стратегиях и планах, поэтому ему придется довольствоваться старой стратегией, а также о том, что решение украинской и сирийской проблем будут происходить, в основном, только благодаря внешним воздействиям.