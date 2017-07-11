Блогер: а чи була «любов» Трампа до Росії?

Блогер Сергій Стебліненко повідомляє про чергову шокуючу новину, яка повністю заперечує заяви деяких осіб про «особливі стосунки» між російським президентом Володимиром Путіним та його американським колегою Дональдом Трампом, - про це, з посиланням на персональну сторінку оглядача в соціальній мережі, інформує replyua.net.
Так, блогер нагадує, що ще у середині минулого місяця Сенат прийняв законопроект, яким встановлюються нові санкції проти Російської Федерації та Ірану. Йдеться, зокрема, про фінансові обмеження: скорочення строків ринкового кредитування російських фінансово-кредитних установ до двох тижнів, а компаній нафтогазової сфери – до одного місяця. Крім того, йдеться про санкції для осіб, які мають намір інвестувати у російські газопроводи більше 5 мільйонів доларів протягом року чи понад 1 мільйон одним платежем. Встановлюється заборона і на надання росіянам послуг, технологій чи інформаційної підтримки.
Як повідомив директор з питань законодавчої діяльності у Білому домі Марк Шорт, адміністрація Трампа підтримує санкції, які містяться у відповідному законопроекті. От такий «нежданчик». Як бачимо, любов Трампа до Путіна, про яку розповідали всі кремлівські штатні пропагандисти, кудись зникла. Та чи і була вона, ця любов? – зауважує блогер.