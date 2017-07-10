«Сверхдержава» оказалась банальным воришкой с выпирающим из кармана шилом, – эксперт

Стало известно, что немецкий бренд Siemens засудит россиян за вывоз турбин в нарушение санкций в Крым. Исходя из этого, можно сказать, что советские заводские традиции для Кремля неискоренимы. Ничто так не характеризует угрозу со стороны Москвы, как этот эпизод: Кремль шантажирует мир всеми возможными способами – от кибер-апокалипсиса до ядерного оружия, - однако каждый раз выясняется, что вся его мощь заключается в возможности смыться с места преступления не пойманным. Об этом в своем блоге пишет главный редактор Newsader, журналист Александр Кушнарь.
По его словам, среди немногих достижений и характеристик России – именно умение воровать одноточено до мелочей у Москвы. «Двоечник, нюхавший клей в школьном сортире, вырос в здоровенного бандита, который теперь промышляет разбоем, грабежами и хищениями у компаний, возглавляемых вчерашними отличниками – так выглядит поведение России в отношении Запада. К ней бы и продолжали относиться с прежним презрением, если бы три года назад мелкий жулик не начал промышлять массовыми убийствами», – написал эксперт. Он добавляет, что после массовых убийств к вору стали относится намного острожнее.
Александр Кушнирь отмечает, что примечательно то, что с тех пор, как от России стали обороняться по-серьезному, умение воровать пришлось применять очень осторожно и реже