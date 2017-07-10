Тука пояснив як працює агітпроп РФ

За інформацією replyua.net, український волонтер, блогер та заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука навів яскравий приклад того, як насправді працюють російські пропагандисти, - відповідний допис розміщено на його сторінці в соціальній мережі.
Так, нещодавно Тука дав розгорнуте інтерв’ю українському виданню «Апостроф». Під час спілкування з журналістами, чиновник, зокрема, зазначив, що наразі поки-що не існує юридичних механізмів, за допомогою яких українська сторона могла б довести, що на території окупованого Донбасу перебувають кадрові військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації. Тим не менш, до цього зараз докладають всіх можливих зусиль.
Відповідно, у викладі російських ЗМІ ця фраза, вирвана із контексту, перетворилась у «Київ підтвердив відсутність російської армії на Донбасі». Звертаючись до росіян, Тука наголошує: ми всі знаємо, що ви там є. Та і ви самі знаєте, що ви там є. Саме росіяни вбивають наших військовослужбовців та цивільне населення. І рано чи пізно за все це вам доведеться відповідати. Нагадаємо, раніше російські ЗМІ спіймали на фотомонтажі – на світлині з саміту «Великої двадцятки» у Гамбурзі Путіна розмістили серед зацікавлених політиків, хоча насправді крісло було порожнім.