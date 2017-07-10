«Это проявление симпатии», - в Кремле объяснили причину «сближения» Путина и Мелании Трамп

Между Меланией Трамп, первой леди США, и Владимиром Путиным, президентом России, возникла симпатия, когда они познакомились на саммите в Гамбурге.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Лайф, такое мнение высказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. «Состоялся лёгкий обмен мнениями. И мне показалось, что такая определённая симпатия была в этом общении», считает пресс-секретарь. По его словам, Мелания Трамп и Путин обсуждали сразу несколько тем после знакомства – они поговорили о роли женщин в экономике, о многих женских проблемах, причем делали это на немецком языке. Нужно отметить, что первая леди свободно общается на пяти языках!
Когда на торжественном ужине в Гамбурге ее посадили рядом с президентом России, операторы засняли очень интересный момент: на другом конце стола сидел Дональд Трамп, который показал Путину и Мелании весьма необычный жест, как бы предупреждая о том, что он все видит и будет за ними наблюдать. Естественно, он сделал это в шутку.