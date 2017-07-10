Журналіст: якщо наші нардепи нічого не роблять з цього приводу, нехай хоч російські зроблять



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Так, блогер зауважує, що «за порєбріком» черговий законодавчий експеримент – зараз намагаються винайти законодавчий шлях для того, щоб організувати швидку та нескладну відмову від українського громадянства. Це при тому, що Конституція Російської Федерації та решта її законодавчих актів дозволяє подвійне громадянство, але от конкретно з українським – варто боротись.



Блогер зауважує, що як людина, яка вже понад два десятки років тому здихалась другого – саме російського – громадянства, палко вітає такий крок, запропонований «провінційними молодшими братами». Якщо вже наші депутати ніяк не візьмуться за вирішення цієї проблеми, то нехай хоч російські щось придумають, - наголошує блогер. Нагадаємо, депутати у Державній думі Російської Федерації виступили з черговою дивною ініціативою – відтепер цим органом буде розроблятись спеціальна процедура офіційної публічної відмови від українського громадянства. Громадянства інших держав процедура, ймовірно, не зачіпатиме.

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Срочно: Эксперт: турбины Siemens в Севастополе – это час истины для Украины Як інформує replyua.net , журналіст та блогер Олександр Михельсон на персональній сторінці в Фейсбук розмірковує з приводу останніх новин «з-за порєбріка», які стосуються чергових химерних ініціатив російських народних обранців.Так, блогер зауважує, що «за порєбріком» черговий законодавчий експеримент – зараз намагаються винайти законодавчий шлях для того, щоб організувати швидку та нескладну відмову від українського громадянства. Це при тому, що Конституція Російської Федерації та решта її законодавчих актів дозволяє подвійне громадянство, але от конкретно з українським – варто боротись.Блогер зауважує, що як людина, яка вже понад два десятки років тому здихалась другого – саме російського – громадянства, палко вітає такий крок, запропонований «провінційними молодшими братами». Якщо вже наші депутати ніяк не візьмуться за вирішення цієї проблеми, то нехай хоч російські щось придумають, - наголошує блогер. Нагадаємо, депутати у Державній думі Російської Федерації виступили з черговою дивною ініціативою – відтепер цим органом буде розроблятись спеціальна процедура офіційної публічної відмови від українського громадянства. Громадянства інших держав процедура, ймовірно, не зачіпатиме.