«Недостатньо м’яса»: Пєсков про процес підготовки до переговорів у «нормандському форматі»

Експерти ведуть підготовку до телефонних переговорів лідерів України, Росії, Франції та Німеччини в «нормандському форматі», однак поки недостатньо матеріалу для обговорення. Як інформує replyua.net, про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, пишуть РИА Новости. «Щоб ця розмова відбулася, безумовно, потрібно напрацювати« м'ясо »для цього. Поки «м'яса», очевидно, недостатньо», - сказав він.
Раніше президент України Петро Порошенко анонсував в липні телефонна розмова лідерів України, ФРН, Франції та РФ, а до кінця літа зустріч «нормандської четвірки». Зазначимо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель, підбиваючи підсумки саміту країн G20 в Гамбурзі в суботу, заявила, що 8 липня разом з президентами Франції і Росії була досягнута домовленість про проведення телефонної бесіди на тему врегулювання ситуації на сході України в «нормандському форматі».
Як відомо, державний секретар США Рекс Тіллерсон поки збирає інформацію і формує свій власний погляд на питання врегулювання в Україні, а також на можливість підтримки Сполученими Штатами Америки «нормандського формату».