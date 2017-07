Американські ЗМІ повідомили про сутичку Трампа з Путіним під час зустрічі, у Кремлі це спростували

Американське видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому стверджується, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Путіним протягом 40 хвилин обговорював ймовірне втручання Росії у вибори в США. Як інформує replyua.net , журналісти посилаються на неназваного представника Білого дому, якого про те, що трапилося, повідомив держсекретар США Рекс Тіллерсон.За даними газети, бесіда двох лідерів на цю тему була напруженою, вони сперечалися, а Путін «голосно вимагав доказів від президента», які підтверджують вплив Москви на американські вибори 2016 року, в яких Трамп здобув перемогу. Ініціатива закрити тему і перейти до обговорення інших питань виходила від американського лідера, вказує джерело видання.Однак в Кремлі відкинули інформацію американської газети The New York Times про тривалі суперечки президента Росії Володимира Путіна з американським лідером Дональдом Трампом по темі втручання РФ у вибори в США під час їх першої зустрічі 7 липня на саміті G20 в Гамбурзі, повідомляють «Вести«. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав повідомлення NYT абсурдом, а журналістів, які працюють у виданні, - казкарями. «Всі ці міркування, які ви згадали, про New York Times - із серії абсурду», - сказав Пєсков.