Американські ЗМІ повідомили про сутичку Трампа з Путіним під час зустрічі, у Кремлі це спростували

Американське видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому стверджується, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Путіним протягом 40 хвилин обговорював ймовірне втручання Росії у вибори в США. Як інформує replyua.net, журналісти посилаються на неназваного представника Білого дому, якого про те, що трапилося, повідомив держсекретар США Рекс Тіллерсон.
За даними газети, бесіда двох лідерів на цю тему була напруженою, вони сперечалися, а Путін «голосно вимагав доказів від президента», які підтверджують вплив Москви на американські вибори 2016 року, в яких Трамп здобув перемогу. Ініціатива закрити тему і перейти до обговорення інших питань виходила від американського лідера, вказує джерело видання.
Однак в Кремлі відкинули інформацію американської газети The New York Times про тривалі суперечки президента Росії Володимира Путіна з американським лідером Дональдом Трампом по темі втручання РФ у вибори в США під час їх першої зустрічі 7 липня на саміті G20 в Гамбурзі, повідомляють «Вести«. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав повідомлення NYT абсурдом, а журналістів, які працюють у виданні, - казкарями. «Всі ці міркування, які ви згадали, про New York Times - із серії абсурду», - сказав Пєсков.