Крим росіянам не потрібен – публіцист

В інтерв'ю журналістам видання «Обозреватель» російський публіцист Володимир Голишев заявив, що плани самопроголошеної влади Криму переселити до Севастополя мешканців Росії виглядають смішно, тому що для російських громадян анексований Кремлем український півострів – це «останнє місце», куди в РФ готові вкладати кошти, інформує replyua.net.
Говорячи по незвичну пропозицію так званого «депутата» «законодавчих зборів» окупованого Севастополя В'ячеслава Аксьонова про заселення Севастополя переселенцями з Росії, він заявив: «Це виглядає смішним. Вони будуть доставляти їх по кримському мосту в вагонах? Як вони собі це уявляють? У нас що, кріпосне право? На дворі двадцять перше століття». Крім того, Голишев зазначив, що через те, що мова, скоріше за все, йде про те, щоб перебратися на нове місце проживання за власний рахунок, то «Крим - це останнє місце, куди людина готова вкласти гроші, щоб купити квартиру. Це очевидно, коли дивишся на це очима з Росії».
Експерт при цьому зазначив, що якби переселення до Криму було безкоштовним, охочих переїхати на півострів було б багато, однак ні в кого немає бажання інвестувати кошти в сумнівні проекти.