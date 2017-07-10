СМИ: Россия может отозвать своего постоянного представителям в НАТО

Российское издание Известия сообщает о том, что Североатлантический альянс не настроен на конструктивный диалог с Россией из-за ситуации в Украине, поэтому РФ в ближайшее время может отозвать своего постоянного представителя и назначить временного поверенного при НАТО.
Как информирует replyua.net, Москва не исключает понижения уровня представительства при НАТО после того, как Александр Грушко, постпред России при альянсе, покинет свою должность. Такие меры, по словам собеседников издания в МИД РФ, связаны с тем, что НАТО якобы не настроена на конструктивный диалог, а любые дискуссии перерастают в обвинения против российской стороны по поводу ситуации в Украине.
Источник пояснил в беседе с журналистами «Известий», что также Москва рассматривает вариант, при котором в Брюсселе останется временный поверенный в делах сразу после того, как Грушко покинет должность. Напомним, что через три дня, 13 июля, пройдет Совет НАТО-РФ, однако в России сильно сомневаются в позитивных результатах такого диалога, поскольку в НАТО уже «давно не хотят слушать российскую сторону».