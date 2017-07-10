В России рассматривают новый законопроект о получении украинцами российского гражданства

Депутаты российской Госдумы рассмотрят законопроект о лишении гражданства осужденных за терроризм, и он будет дополнен изменением, согласно которому украинцы смогут публично отказываться от гражданства, чтобы вступить в гражданство России.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Коммерсант, Павел Крашенников, глава Комитета Госдумы по законодательству, отметил, что многие украинцы, желающие выйти из гражданства и получить российские паспорта, не могут добиться от украинских органов получения справки о выходе из гражданства Украины. ««Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать», подчеркнул российский депутат. В заседании комитета, рассматривающего этот вопрос, как отметил Крашенников, будут участвовать представители правового и миграционного департаментов российского МВД.
Коммерсант при этом подчеркнул, что такие поправки в закон противоречат изначальной концепции законопроекта, посвященного случаям отмены решений по предоставлению гражданства. Напомним, что в настоящее время на заработках в России находятся несколько миллионов украинцев. Точное число назвать нельзя – многие из них работают в России нелегально.