Песков: и Путин, и Трамп выиграли от встречи в Гамбурге

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, позитивно оценил встречу Трампа и Путина на полях «Большой двадцатки» в Гамбурге, отметив, что от этой встречи выиграли обе стороны.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс, пресс-секретарь подчеркнул, что этой встречей остался доволен не только российский президент, но и его американский коллега. «Я могу однозначно сказать, что Путин остался доволен. И, честно говоря, я совсем не знаю президента Трампа, но мне показалось, что он тоже остался удовлетворенным от этой встречи», отметил пресс-секретарь. По его словам, оценивая итоги этих переговоров, он уже смело может говорить о том, что «победили абсолютно все».
Напомним, что Путин и Трамп встретились на полях «Большой двадцатки» в Гамбурге вечером в пятницу. На встречу Белый дом отводил всего 35 минут, однако общение президентов растянулось на 2 часа 20 минут. После встречи Рекс Тиллерсон отмечал, что между Трампом и Путиным возникла «позитивная химия».