В РФ хочуть змусити публічно відмовлятися від громадянства України заради нового

У законодавство Росії можуть ввести поправку, яка дозволяє жителям України, котрі не можуть отримати довідку про вихід з громадянства своєї країни для вступу в громадянство РФ, офіційно публічно відмовлятися від нього, інформує replyua.net. За інформацією російського видання «Коммерсант», таку поправку готують до засідання комітету із законодавства 11 липня.
Ведеться дискусія і про порядок складення присяги: чи буде ця процедура відбуватися до або після отримання паспорта громадянина РФ, чи документ буде видаватися під час урочистої клятви, відзначається в матеріалі. За інформацією видання, законопроект ще можуть скоректувати. Зокрема, мова йде про те, в який момент новий громадянин РФ зможе отримати паспорт - до або після складення присяги або навіть під час проголошення клятви.
За словами Павла Крашеніннікова ( «Єдина Росія»), для участі у засіданні комітету 11 липня запрошені представники міграційного та правового департаментів МВС РФ. Вони розкажуть про ситуацію навколо громадян України, які бажають отримати громадянство РФ, але не можуть для цього отримати довідку про вихід з громадянства України. «Є країни, у яких отримати таку довідку складно, але Україна їх просто перестала видавати», - каже Крашенинников. За його словами, для таких громадян законопроект встановить процедуру «публічного зречення від громадянства України».