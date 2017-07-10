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ЗМІ підтвердили офіційну зустріч зятя і сина Трампа з близьким до Кремлю юристом

ЗМІ підтвердили офіційну зустріч зятя і сина Трампа з близьким до Кремлю юристом
Американське видання The New York Times повідомило, що зустріч Дональда Трампа-молодшого і колишнього глави виборчого штабу американського президента Пола Манафорта з російським юристом Наталією Весельніцькою офіційно підтверджена. Про це інформує replyua.net. Вона відбулася 9 червня - через два тижні після обрання Трампа кандидатом в президенти США від Республіканської партії в «вежі Трампа», пише видання з посиланням на конфіденційний документ уряду США.

Відомо також, що на зустрічі був присутній зять Трампа Джаред Кушнер. Про цей захід раніше не повідомлялося. Це перша приватна зустріч між командою Трампа і громадянином РФ в період передвиборної гонки, офіційно підтверджена представниками Трампа і Кушнера. Син Трампа, Дональд Трамп-молодший, заявив, що мова на «короткій попередньої зустрічі» йшла про програму усиновлення дітей з Hjcs].

Весельніцmrf повідомила, що розмова тривала близько півгодини, і мова на ній йшла про закон Магнітського і відповідному російському «законі Діми Яковлєва». Раніше Мін'юст США призначив екс-директора ФБР Роберта Мюллера спецрадник з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в країні.
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