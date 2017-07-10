Трамп выступил с заявлением после встречи с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте сообщил, что не склонен верить в перспективу создания рабочей группы, которая будет заниматься вопросами кибербезопасности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, хотя этот вопрос выносился на обсуждение в процессе его встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом сообщает replyua.net. По словам Трампа, само обсуждение его с российским коллегой создания группы по борьбе з кибербезопасностью не означает, что американская власть верит в подобный расклад сил. «Такое не может произойти – а вот наступление перемирия возможно, и оно сейчас наступило!», - отметил Трамп.
Более того, не вызвало доверия у Трампа и убеждение российского лидера Владимира Путина убеждение в том, что Москва никоим образом не имеет отношения к вмешательству в выборы президента в прошлом году. Как сообщает Fox News, заявление соответствующего характера прозвучало от Райнса Прибуса, руководителя аппарата в Белом доме.
Отметим, что ранее в американском Госдепе обвинили российскую сторону в искажении информации, которая касается дипломатических разговоров частного характера между лидерами МИД США и РФ.