Про масову страту військових у Чечні Путін знав ще в березні

Президенту Російської Федерації була надана інформація про масові вбивства затриманих за матеріалами «Нової газети». Як інформує replyua.net, про це розповіла уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова. Вона пояснила, що в березні 2017 року одержала дані від газети, а потім доповіла про це Путіну. Скоріше за все, мова йде про зустріч з президентом в травні.
Також Москалькова додала, що за її ініціативою було направлено запит до Слідчого комітету. Там встановили, що двоє з нібито убитих не проживали в Чечні. Відносно інших 25 триває перевірка, яка, за словами уповноваженого, йде «повільніше, ніж могла б».
Тим часом, міністр Чечні з національної політики, зовнішніх зв'язків, преси та інформації Джамбулат Умаров в інтерв'ю російському телеканалу «Дождь» назвав брехнею публікацію «Нової газети» про страту 27 осіб в ніч на 26 січня в Грозному. «Я абсолютно впевнений в тому, що це не підкріплена жодними доказами, джерелами і доказами брехня, яка має абсолютно певне і дуже яскраве політичне забарвлення. Я завжди про це говорив і повторюю в черговий раз», - заявив Умаров. На його думку, журналіст «Нової газети» Олена Мілашіна - автор публікації про страту 27 осіб в Грозному - намагається розвивати «гейську тему», яка «давним-давно забута».