Трамп про зустріч з Путіним: довелося тиснути

Президент США Дональд Трамп під час першої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним не обговорював скасування антиросійських санкцій, проте він «наполегливо натиснув» на російському колезі. Про це глава Білого дому повідомив на своїй сторінці в Twitter, інформує replyua.net. «Санкції не обговорювалися на моїй зустрічі з президентом Путіним. Нічого не буде зроблено, поки не будуть вирішені проблеми України і Сирії!»,- написав Трамп. Крім того, він повідомив, що на зустрічі обговорювалося питання припинення вогню в деяких районах Сирії: «Ми домовилися про припинення вогню в деяких частинах Сирії, що врятує життя. Тепер прийшов час рухатися вперед у конструктивній роботі з Росією! »
Що стосується питання втручання Росії у вибори в США, глава Білого дому повідомив, що «наполегливо натиснув» на главу РФ. «Я два рази наполегливо натиснув на Путіна щодо втручання Росії в наші вибори. Він серйозно це спростував. Я вже висловлювався з приводу цього ...»,- написав Трамп. Крім того, президенти говорили про створення підрозділу з кібербезпеки.
«Путін і я обговорили створення непрохідного підрозділу з кібербезпеки для того, щоб контролювалися всі хакерські втручання у вибори і багато інших негативних аспектів», - написав Трамп.