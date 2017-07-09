Путин уже прекрасно понял, что от Трампа уже мало что зависит, даже, если представить, что он искренне хотел бы что-то налаживать, – блогер

Украинский общественный активист и блогер Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что со временем становится не так уж и важно, в чем причина упрямой трамповой снисходительности к Путину. Возможно, речь и правда в компромате, а возможно, эпатажный эгоцентрик просто не способен признать ошибочность своей прежней точки зрения, активно озвучивавшейся в избирательную кампанию. Важно то, что как бы не играл свою роль Трамп в США есть партия, которая выдвинула его на пост президента и эта партия не горит восхищением к Путину. Позиция республиканцев, плюс активность прессы оставляют Трампу очень узкий коридор свободы в данном вопросе: облегчить жизнь Путину и России.
«Вся нынешняя формула взаимоотношений с Россией, звучащая как «расхождения по Украине, Сирии, Северной Корее столь велики, что мы их не обсуждаем, а концентрируемся на тех вопросах, где есть шанс договориться» слишком напоминает русскую поговорку о пользе от паршивой овцы. К тому же, не совсем понятно, почему применяется она столь выборочно, ведь с не меньшим успехом подошла бы и для укрепления отношений с Ираном и Сирией, ДАИШ, Талибаном, Хизбаллой, Северной Кореей и прочими, кого Трамп считает прокаженными», – написал Карл Волох.
Он прогнозирует, что Путин будет стараться выжимать из своих взаимоотношений с Трампом хотя бы некий пропагандистский эффект, но при этом давление на него будет усиливаться, санкции ужесточаться, самолеты сбиваться и от Трампа это уже зависит очень мало – даже, если представить, что он искренне хотел бы что-то налаживать.