У ЗМІ з’явилася інформація про масову страту затриманих в Росії

Видання «Новая газета» опублікувала список 27 людей, яких, за інформацією видання, вбили в ніч на 26 січня 2017 року Грозному після затримання правоохоронними органами. При цьому газета зазначає, що загальна кількість убитих може досягати 56 осіб, інформує replyua.net.
Убиті, за даними журналістів, знаходилися у місцях позбавлення волі протягом січня в рамках спецоперації, яка почалася після вбивства поліцейського в грудні 2016 року. Тоді ж, в січні, про масові затримання звітував голова Чечні Рамзан Кадиров. Він заявив, що це банда, яка пов'язана з терористами «Ісламської держави». Після вбивства, як пише газета, тіла затриманих розвезли по різних кладовищах, в тому числі християнським. За інформацією «Новой газеты», рішення про вбивство було централізованим, але «спонтанним». У розпорядженні газети опинилися фототаблиця зі знімками затриманих, де вказано, проти кого з них були порушені кримінальні справи.
«Нова газета» особливо відзначає, що інформацію про масове вбивство виданню підтвердили два джерела: в СК і в адміністрації глави Чечні. «Ми не можемо стверджувати, що в ніч з 25 на 26 січня в Чечні сталася безпрецедентна за своїми масштабами навіть для Чечні позасудова страта», - йдеться в матеріалі. Газета наполягає на порушенні кримінальної справи.