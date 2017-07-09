Путін звинуватив українську владу у торгівлі «русофобією»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що керівництво України торгує «русофобією» і розділяє країни. Як інформує replyua.net, про це Путін сказав на прес-конференції в Гамбурзі за підсумками саміту G20. «У них залишився тільки один товар, яким вони успішно торгують, - це русофобія. І ще вони торгують політикою поділу Росії і України, розтягуванням народів обох держав», - сказав Путін. За його словами, «комусь це не подобається на Заході», хтось вважає, що не можна допустити зближення «на будь-якої ґрунті Росії і України».
«Тому сьогоднішнє українське керівництво активно і не без успіху торгує цим товаром. Але я думаю, що це коли-небудь закінчиться. Ми, в усякому разі, зацікавлені в тому, щоб така ситуація закінчилася якомога швидше», - додав російський лідер.
Як відомо, на полях саміту G20 президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін говорили в кілька разів довше запланованого. Очікувалося, що їхня розмова триватиме 30-40 хвилин, однак переговори затяглися на 2,5 години. Через це прем'єр-міністру Японії довелося чекати зустрічі з Путіним близько години. Ніякої особливої конкретики поки невідомо, але, як сказав Путін журналістам після розмови з Трампом, обговорили України, Сирію, боротьбу з міжнародним тероризмом та кіберзлочинністю.