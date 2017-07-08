Журналист: саммит G-20 показал, что Путин – голый король, которому нечего предложить этому миру кроме дестабилизации

Президент США Дональд Трамп – это еще не весь Запад, который представляют цивилизованные страны Европы. Трамп с Путиным не смогут ни о чем договориться, даже если очень сильно хотят или очень сильно захотят. США и Запад никогда не дадут Путину того, чего он хочет. Такое мнение в своем блогер высказал украинский журналист и политический обозреватель Алексей Заводюк.
По его словам, сейчас Путин больше всего хочет, чтобы с ним считались, его уважали, опять приглашали присоединиться к сильным мира сего для решения глобальных мировых проблем, но этот мир устроен так, что считаются здесь только с сильными, мнение слабаков никому не интересно. Путин решил, что если слабак это он и его захудалая федерация, значит ради них законы мировой политики и эволюции можно и поменять. Он очень сильно ошибается. Эти законы не будут меняться даже ради России. Их и не может никто поменять. Даже если захочет. «Путин – голый король, которому нечего предложить этому миру кроме дестабилизации. Он не может конкурировать и значит, по законам эволюции должен будет сойти с дистанции вместе со своим режимом. Это уже неизбежно и вопрос только времени», – написал Алексей Заводюк.
По его мнению, вся эта история продлится еще какое-то время. С Путиным будут вести переговоры в самых разных форматах, лично и публично, будут делать ему различные предложения, вводить новые санкции и тут же озвучивать условия их снятия, но как только ситуация сложится нужным образом – его прихлопнут как муху, а такая ситуация, рано или поздно сложится, потому что Запад очень активно работает над тем, чтобы она сложилась.