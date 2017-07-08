Газ Росії має абсолютні переваги на ринку Європи – Путін

Глава Російської Федерації Володимир Путін вважає, що російський природний газ володіє абсолютними перевагами на рикну Європи, якщо порівнювати його зі скрапленим природним газом США, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку думку російський президент озвучив під час заключної розмови з пресою на саміті країн Великої двадцятки. Журналісти поцікавилися у Путіна, як він ставиться до того, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час офіційного візиту до Польщі 6 липня повідомив про те, що Вашингтон готовий налагодити постачання скрапленого газу до країн Європи. Путін заявив, що вважає це позитивним фактором на користь здорової конкуренції, додавши, що Москва виступає за відкритий ринок.
Варто нагадати, за підсумками зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки президент Польщі Андрій Дуда повідомив, що глави держави обговорювали можливості постійних поставок американського скрапленого газу до сусідніх країн Європи. Крім того, в червні поточного року до Польщі вже прибув танкер з американським скрапленим газом. На даний момент Варшава займається розробкою довгострокового контракту щодо постання газу з США, аби щоб надалі відмовитись від експорту газу з Росії.