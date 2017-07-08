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СпецтемаЕксперт: тепер точно зрозуміло що Путіну - кінець

Путин считает, что интересы Украины и России совпадают, одним из таких «совпадений» стал сентябрь 2014 под Иловайском, – блогер

Путин считает, что интересы Украины и России совпадают, одним из таких «совпадений» стал сентябрь 2014 под Иловайском, – блогер
На пресс-конференции в Гамбурге президент России Владимир Путин не забыл упомянуть тему Украины, опять подчеркнув для всех мировых СМИ, что интересы у Украины и России совпадают и что это чуть ли не одна страна, одна семья. При этом Путин добавил, что все разногласия, которые сегодня возникли между странами – это вина нынешней украинской власти и некоторых безответственных политических кругов Украины. Также Путин отметил, что он искренне переживает за Украину и не может допустить, чтобы братский народ страдал.

Комментируя высказывание хозяина Кремля, российский оппозиционный блогер и журналист Александр Тверской отметил, что одним из примеров того, как совпадают интересы российского и украинского народов было пекло под Иловайском в сентябре 2014 года. Результаты совпадения общих интересов для Украины: 366 убитых, 289 раненых, 128 пленных, 158 пропавших без вести.

«Причем эти «совпадения интересов» продолжаются до сих пор. 26 погибших и 125 раненых защитников Украины за июнь 2017 года. Патологически лицемерное и лживое чудовище. Сбрендивший садист и маньяк – написал Александр Тверской.
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