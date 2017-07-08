Путін заперечив можливе втручання РФ у вибори ФРН

Російський президент Володимир Путін заявив, що для Росії відсутні стимули для втручання у виборчий процес Німеччини, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку заяву глава Російської Федерації зробив під час заключної прес-конференції саміту Великої двадцятки у Гамбурзі. Журналісти поцікавилися у російського президента , чи говорили вони з канцлером Ангелою Меркель на цю тему. Путін відповів, що вважає подібні питання провокацією і неодноразово заявляв, що «Москва не втручалися у вибори США та не має причин роботи це під час німецьких виборів, адже вважає ФРН найбільшим торгово-економічним партнером Росії в Європі». Не оминув поза увагою президент Російської Федерації і російський енергетичний проект «Північний потік -2», до реалізації якого також залучені німецькі компанії. На думку Путіна, це є вагомий доказ того, що співпраця з Росією відповідає інтересам не тільки Німеччини, що відмовляється від атомної енергетики, а й в економічних інтересах Європи загалом.
Нагадаємо, майбутні німецькі вибори до парламенту мають відбутися 24 вересня поточного року.