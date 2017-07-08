Россия – единственная страна, которая осталась в СССР, поэтому никаких перемен там даже после Путина не ждите, – эксперт

Критический уровень недовольства в России не наступил и не наступит не потому что людей все устраивает и жизнь с каждым днем становится лучше, а потому что у людей просто нет выбора, причем уже давно. Россияне не стала суверенным европейским государством, она так и осталась исторической наследницей СССР. Борис Ельцин и Владимир Путин вовремя успели остановить все демократические процессы, которые проявлялись в стране и теперь народ поживает плоды своего выбора, правда сейчас этого выбора уже у него нет. Об этом в эфире одной из радиостанций отметил российский экономист, бывший заместитель главы «Центробанка» России Сергей Алексашенко.
По его словам, в Киеве за последние 15 лет народ давал понять власти, что не стоит сворачивать с европейского пути обратно в СССР. «В Москве такого уровня недовольство не было и, я не уверен, что он может возникнуть. Критический уровень недовольства – это миллион людей, которые стоят на улицах Киева, миллион людей, которые стоят на улицах Москвы днем и ночью. Это критический уровень недовольства. Я пока не вижу такого», – отметил Сергей Алексашенко.
Он добавляет, что по логике многих авторитарных режимов наличие внешнего врага позволяет сплотить население вокруг лидера и Путин этим мастерски пользуется. Не он первый, не он последний. Наличие внутреннего врага и наличие внешнего врага позволяет сплотить население и закрыть глаза на все проблемы.