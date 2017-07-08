Інтереси українського та російського народів збігаються – Путін

Президент Російської Федерації Володимир Путін в одній із заяв під час саміту країн Великої двадцятки в Гамбурзі звинуватив Київ у «торгах русофобією та розподілі України та Росії», інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Зокрема, таку заяву російський президент дозволив собі, відповідаючи на питання журналістів під час підсумкової прес-конференції саміту. Журналісти поцікавились, чи вважає Путін, що завдяки саміту вдалося вивести питання стабілізації ситуації на Донбасі з «заціпеніння» після проведених переговорів. На думку глави РФ, інтереси Росії та України, українців та росіян, повністю збігаються, але при цьому іншу позицію має українська влада та деякі політичні кола нинішньої України. Путін додав, що «керівництво України торгує нині русофобією, розтягуванням двох народів і держав, аби не допустити зближення РФ та України». Наостанок російський президент відмітив, що вважає, що «це колись має закінчитись».
Нагадаємо, під час саміту країн G20 відбулася зустріч президентів США та Росії, в результаті якої Трамп та Путін домовилися про створення каналу комунікації, який буде опікуватись врегулюванням ситуації на українському Донбасі.