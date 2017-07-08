У Сенаті США заговорили про нові санкції проти Росії

Американські сенатори пропонують ввести додаткові санкції проти Російської Федерації за її багаторічне порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і малої віддаленості. Відповідний законопроект в Сенат вніс законодавець від Республіканської партії Ед Ройс, інформує replyua.net з посиланням на Reuters. Ройс заявив, що Путін роками ігнорував зобов'язання, які взяла на себе Росія за Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.
«Його недавнє розгортання заборонених ракет з ядерним озброєнням представляє серйозну загрозу інтересам нацбезпеки США», - заявив Ройс, додавши, «що це лише один приклад російської агресії, яка підриває глобальну стабільність».
У червні поточного року представники адміністрації Дональда Трампа пропонували попрацювати з республіканцями в Палаті представників з тією метою, щоб в законопроект про нові санкції щодо Росії були внесені лояльні поправки. Про це повідомляло видання Politico з посиланням на джерела. Відзначається, що в Білому домі стурбовані тим, що цей законопроект «зв'язує руки» США у процесі відновлення нормальних стосунків між Москвою та Вашингтоном.