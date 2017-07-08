«Через страны НАТО не летают»: стал известен маршрут самолета с Путиным до Гамбурга

Самолет, летевший в немецкий Гамбург, с Владимиром Путиным на борту, сделал крюк в 500 лишних километров, чтобы не лететь над государствами, входящими в Североатлантический альянс.
Как передает replyua.net со ссылкой на агентство Reuters, об этом рассказали в FlightRadar24 – на портале, который отслеживает движение воздушных судов. Борт с регистрационным номером RA-96022 летел в Данию и Германию через Балтийское море, далее через Финляндию и Швецию, ногораздо ближе было бы пролететь над Восточной Европой. Отмечается, что бортовой номер самолета российского главы можно увидеть на многочисленных фото и видео материалах с прибытия российского президента в Гамбург.
Интересно и то, что президент России уже много раз летал в Германию на важные переговоры, но при этом президентский самолет всегда пролетал над странами Восточной Европы и никогда не делал такую большую петлю. Напомним, что вчера на саммите в Гамбурге Путин впервые провел встречу с Дональдом Трампом, которая длилась 2 часа 20 минут вместо запланированных Белым домом 35 минут.