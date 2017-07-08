Частина російських військ може залишитися в Білорусі після спільних навчань – Муженко

Під час спільного засідання Військово-наукової ради ЗСУ і Національної академії наук України головнокомандувач збройних сил України Віктор Муженко заявив, що, судячи з дій російської сторони, частина військ, які готуються для перекидання для участі в російсько-білоруських навчаннях «Захід-2017», може після їх закінчення залишитися на території Білорусі. Про це інформує replyua.net.
«Цілком ймовірно, що після завершення навчань частина цих військ залишиться на території Республіки Білорусь. В той же час існує висока ймовірність, що під час навчань будуть розгорнуті пункти прихованого зберігання озброєння, військової техніки і матеріально-технічних засобів, - сказав Муженко. За його словами, такі дії можуть дозволити противнику значно скоротити терміни для створення ударних угруповань на західному і південно-західному стратегічних напрямках, що створює пряму загрозу для безпеки України.
«Згідно з наявними у нас даними, чисельність російських військ для участі в навчаннях вже зараз збільшена з задекларованих 3 тис. До 5 тис. Проведення таких масштабних російсько-білоруських навчань, як Захід-2017 може розцінюватися як міра по нарощуванню бойового потенціалу Росії на кордонах нашої держави, а також на кордонах Польщі та прибалтійських країн», - підкреслив Муженко.