В Украине не исключают привлечения президента РФ к уголовной ответственности

Если удастся доказать факт того, что Владимиру Путину было известно о подготовке к нанесению удара по пассажирскому лайнеру Boeing-777, и при этом со стороны российского президента не были предприняты меры для воспрепятствования этому, главу Кремля могут привлечь к уголовной ответственности. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», соответствующая точка зрения была озвучена представителем украинской стороны в Совете Организации Объединенных Наций по вопросам прав человека Владимиром Власенко.
В ответ на вопрос журналистов о том, могут ли привлечь к расследованию дела о катастрофе на оккупированном Донбассе привлечь непосредственно лидера России, эксперт дал утвердительный ответ. При этом он акцентировал внимание на важности наличия соответствующих доказательств.
«При условии, что в процессе расследования удастся предоставить доказательства наличия у Путина непосредственной информации о лицах, совершивших это ужасное преступление и отсутствия их наказания или называть их имена следствию – в таком случае ответственность неминуема», - пояснил Власенко.