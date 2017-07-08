Нравственный упадок в России ужасает – Тверской

По мнению российского оппозиционного журналиста Александра Тверского, надежды на то, что в ментальности россиян произойдут положительные изменения, являются такими же бессмысленными, как посещение тюрьмы, где находятся пожизненные заключенные. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на запись Тверского в его Telegram-канале. Он утверждает, что нравственный упадок граждан России просто ужасает. «На этой территории абсолютного зла нет хороших или плохих людей. Все, что здесь происходит, нельзя вписать в рамки добра или зла», - написал Александр Тверской.
Журналист также добавил, что в России нет никакого смысла возлагать надежды на изменения и единственное, что точно может произойти – это возмездие. Уже одно только существование русского народа способно убить веру в человека.
«Невежественные, совковые, боярышниковые россияне, которые поддались на влияние шовинизма и ксенофобии, лелеют собственное рабство и бессилие с таким трепетом, как и ненавистное отношение ко всему вокруг. И к такому населению можно относиться только с чувством огромного презрения, а не желать ему чего-то доброго и позитивного», - уверен Тверской.