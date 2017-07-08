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Боровой: Поклонская – это новый моральный авторитет в России

Боровой: Поклонская – это новый моральный авторитет в России
В России появился новый моральный авторитет в лице Натальи Поклонской, и ее призывы к соблюдению нравственных норм как в искусстве, так и в жизни, вызывают только похвалу. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Константин Боровой, российский оппозиционер.

«Не так давно, еще до оккупации Крыма, около 5 тысяч лет назад была сформулирована одна из основных заповедей человечества - не совершай клятвопреступления. В 2010 году Наталья Поклонская в прокуратуре Украины поклялась в верности народу и государству Украины. Принесла клятву, присягу. Наташенька, очень нехорошо быть клятвопреступницей», отмечает Боровой. По его словам, подобные эксперименты – это не очень хорошо для души, и, когда Поклонская в очередной раз будет рассказывать о мироточении, земля может просто расколоться надвое.

«И придется лететь в преисподнюю довольно долго. Наташенька, нам страшно за тебя. Не надо больше про нравственность, давай опять за любовь», пишет политик и добавляет, что Боженька даже блудниц жалел.
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