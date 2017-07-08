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По пути на саммит G20 самолет Путина облетел страны НАТО

По пути на саммит G20 самолет Путина облетел страны НАТО
Принадлежавшее российскому президенту Владимиру Путину воздушное судно, направляющееся из Москвы на саммит «Большой двадцатки» (G20) в немецкий Гамбург, облетело часть стран НАТО. Как передает replyua.net, соответствующая информация появилась на сайте FlightRadar24.

Согласно опубликованной карте, можно утверждать, что лайнер, имеющий регистрационный номер RA-96022, не летел прямым курсом над членами Североатлантического альянса Литвой, Латвией и Польшей, а взял курс на нейтральные Финляндию и Швецию. Поэтому можно утверждать, что борт Владимира Путина осуществил «крюк» в пять сотен метров.

Согласно информации агентства Reuters, перед началом саммита именно из указанного выше воздушного судна и вышел глава Кремля Владимир Путин. Причем многие российские каналы в прямом эфире транслировали это событие. Журналисты отмечают, что ранее президент Российской Федерации не один раз самолетом пересекал территории стран-членов НАТО в Восточной Европе. Однако что в этот раз послужило причиной выбора более длительного пути лайнера из Москвы в Гамбург пока остается неясно.
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