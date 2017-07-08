По пути на саммит G20 самолет Путина облетел страны НАТО

Принадлежавшее российскому президенту Владимиру Путину воздушное судно, направляющееся из Москвы на саммит «Большой двадцатки» (G20) в немецкий Гамбург, облетело часть стран НАТО. Как передает replyua.net, соответствующая информация появилась на сайте FlightRadar24.
Согласно опубликованной карте, можно утверждать, что лайнер, имеющий регистрационный номер RA-96022, не летел прямым курсом над членами Североатлантического альянса Литвой, Латвией и Польшей, а взял курс на нейтральные Финляндию и Швецию. Поэтому можно утверждать, что борт Владимира Путина осуществил «крюк» в пять сотен метров.
Согласно информации агентства Reuters, перед началом саммита именно из указанного выше воздушного судна и вышел глава Кремля Владимир Путин. Причем многие российские каналы в прямом эфире транслировали это событие. Журналисты отмечают, что ранее президент Российской Федерации не один раз самолетом пересекал территории стран-членов НАТО в Восточной Европе. Однако что в этот раз послужило причиной выбора более длительного пути лайнера из Москвы в Гамбург пока остается неясно.