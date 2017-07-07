Герман и компания уже запустили российскую пропагандистку «зраду» в Украине о договоренностях Путина и Трампа

Как пишет у себя в Facebook украинский политолог Олеся Яхно-Белковская, оппозиционный украинские политики и экс-политики, такие, как Анна Герман, уже в прямых пятничных эфирах во всю запускают российскую пропагандистку «зраду» в Украине. Так Анна Герман совсем недавно озвучила активно используемый в России пропагандистский штамп: мол, «Трамп во время встречи с Порошенко изложил ему общий с Россией план по Украине, затем он его проговорит с Путиным, а потом Тиллерсон уже в Киеве изложит детали».
По словам политолога, второй пропагандистский штамп, который отдельные украинские политики станут повторять вслед за Россией, будет, скорее всего, о том, что якобы «Меркель, Макрон и Путин» за спиной Украины договариваются о судьбе Украины. «Такие интерпретации – это продолжение все тех же капитулянских инициатив, только в другой обертке, по типу «сдать Крым в аренду», «обменять на уход России из Донбасса», «вести переговоры с боевиками ЛДНР», - написала политолог.
Она подчеркивает, что на самом деле нет сегодня никаких предпосылок для того, чтобы Кремль мог кому бы то ни было навязать свой вариант по Украине. Продление и ужесточения санкций по отношению к РФ, заявление Трампа о дестабилизирующей роли России, очень четкая позиция в целом Меркель и Макрона говорят об обратном – о том, что экономическое и политическое давление на Путина будет только возрастать.