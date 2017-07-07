валюта
СпецтемаЭксперт: турбины Siemens в Севастополе – это час истины для Украины

Герман и компания уже запустили российскую пропагандистку «зраду» в Украине о договоренностях Путина и Трампа

Герман и компания уже запустили российскую пропагандистку «зраду» в Украине о договоренностях Путина и Трампа
Как пишет у себя в Facebook украинский политолог Олеся Яхно-Белковская, оппозиционный украинские политики и экс-политики, такие, как Анна Герман, уже в прямых пятничных эфирах во всю запускают российскую пропагандистку «зраду» в Украине. Так Анна Герман совсем недавно озвучила активно используемый в России пропагандистский штамп: мол, «Трамп во время встречи с Порошенко изложил ему общий с Россией план по Украине, затем он его проговорит с Путиным, а потом Тиллерсон уже в Киеве изложит детали».

По словам политолога, второй пропагандистский штамп, который отдельные украинские политики станут повторять вслед за Россией, будет, скорее всего, о том, что якобы «Меркель, Макрон и Путин» за спиной Украины договариваются о судьбе Украины. «Такие интерпретации – это продолжение все тех же капитулянских инициатив, только в другой обертке, по типу «сдать Крым в аренду», «обменять на уход России из Донбасса», «вести переговоры с боевиками ЛДНР», - написала политолог.

Она подчеркивает, что на самом деле нет сегодня никаких предпосылок для того, чтобы Кремль мог кому бы то ни было навязать свой вариант по Украине. Продление и ужесточения санкций по отношению к РФ, заявление Трампа о дестабилизирующей роли России, очень четкая позиция в целом Меркель и Макрона говорят об обратном – о том, что экономическое и политическое давление на Путина будет только возрастать.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Политолог: неутешительные новости – Путин добился, чего хотел

Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии
Важное за сутки
07 июл 2017
15186

«Боїтеся нас?»: В ефірі росТБ Цимбалюк різко відповів на оцінку пропагандистів конфлікту в Україні

В ефірі однієї з програм телеканалу «Росія 1» відомий український журналіст Роман Цимбалюк спокійно фактами охолодив запал російських пропагандистів щодо подій в Україні, передає replyua.net. На

Последние новости

У НАТО оголосили умови членства для України

У Литві ув’язнили на 10 років російського шпигуна

Путін та Трамп: усі подробиці розмови, яку всі так чекали

Герман и компания уже запустили российскую пропагандистку «зраду» в Украине о договоренностях Путина и Трампа

Трамп нагадав Путіну про втручання Москви в американські вибори

Эксперт: от Лозвого до Дэйдея – все дела изначально были фейковые и не имеют никакой судебной перспективы

Блогер: Путін дуже хоче бути схожим на радянських вождів, але схожість ця всього лише карикатурна

Трамп та Путін домовилися про співпрацю щодо України – Лавров

Лавров повідомив, яких домовленостей вдалося досягти РФ та США

Москва недооцінює єдність НАТО – Столтенбрег

ЗМІ повідомили про перші домовленості Трампа і Путіна

Розенблата здали, аби заспокоїти суспільство – Сакварелідзе

Біля посольства Польщі в Києві Росія планувала влаштувати провокації

У серпні почнеться призов до Нацгвардії

Затриманих в Києві провокаторів замовили російські спецслужби – СБУ

Земельна реформа готова на 90 % - Гройсман

Україна ще на один крок стала ближчою до об’єднання з енергосистемою Європи

Проти «Миротворця» порушено кримінальну справу

У Гамбурзі учасники протесту не випустили з готелю Меланію Трамп

У екс-заступника глави АП знайшли 1 млн. доларів під час обшуків

 Новости за день