Москва – спонсор тероризму в Україні – ОБСЄ

Представники Парламентської асамблеї ОБСЄ сьогодні, 7 липня, проголосували у Мінську за резолюцію про «Відновлення суверенітету та територіальної цілісності України», інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Російська Федерацію не підтримала резолюцію. У цьому документі зазначається, що ПА ОБСЄ визнає суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України за кордонами, які включають територію Кримського півострова. Крім того, ухвалена резолюція засуджує тимчасову окупацію Криму Російською Федерацією та тривалу гібридну агресію Росії проти України на території Донецької та Луганської областей.
Також в документі міститься заклик до Москви, аби та, припинила спонсорувати терористичну діяльність на території України, поповнюючи при цьому чисельність терористичного угрупування новими бойовиками, надаючи фінансові ресурси та озброєння через непідконтрольну Києву ділянку кордону між Україною та Росією. Резолюція закликає Москву вивести власні збройні формування, військову техніку та найманців з території Донбасі під наглядом представників ОБСЄ, а також роззброїти незаконні збройні формування.