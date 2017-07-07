В США в даний час діють 150 шпигунів з Росії – СNN



На території



Вони відзначили, що «в даний час близько 150 росіян підозрюються у співпраці з розвідкою на території США». «Росіяни поповнюють свої ряди після того, як в грудні минулого року влада Сполучених Штатів вислали 35 дипломатів», - додали джерела.



На думку колишнього співробітника ЦРУ Стіва Холла, «російські шпигуни можуть шукати додаткову інформацію про нову адміністрації Дональда Трампа, так як вона як і раніше непередбачувана». «Стурбованість працівників правоохоронних органів полягає в тому, що російські шпигуни націлені на людей в США, які можуть надати доступ до секретної інформації», - передає телеканал. ФБР відмовилося коментувати CNN дану інформацію.

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Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии На території США можуть діяти близько 150 російських співробітників розвідки. Як інформує replyua.net , з таким твердженням виступив телеканал CNN з посиланням на колишніх і діючих високопоставлених представників розвідки США. Авторитетні джерела повідомили телеканалу, що «після листопадових виборів американська розвідка і правоохоронні органи виявили збільшення передбачуваних співробітників російської розвідки, що в'їжджають в США під виглядом іншої діяльності».Вони відзначили, що «в даний час близько 150 росіян підозрюються у співпраці з розвідкою на території США». «Росіяни поповнюють свої ряди після того, як в грудні минулого року влада Сполучених Штатів вислали 35 дипломатів», - додали джерела.На думку колишнього співробітника ЦРУ Стіва Холла, «російські шпигуни можуть шукати додаткову інформацію про нову адміністрації Дональда Трампа, так як вона як і раніше непередбачувана». «Стурбованість працівників правоохоронних органів полягає в тому, що російські шпигуни націлені на людей в США, які можуть надати доступ до секретної інформації», - передає телеканал. ФБР відмовилося коментувати CNN дану інформацію.