Фейгин: за сбитый Боинг Россия расплатится нефтяным эмбарго и миллиардами долларов по искам

Марк Фейгин, российский адвокат, заявил о том, что за сбитый малазийский Боинг Россия будет расплачиваться очень долго – по искам на миллиарды долларов и нефтяным эмбарго.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Фейгин подчеркнул, что Боинг могли сбить и не специально, совершили ошибку. «Но совершенно очевидно, что это не меняет степени ответственности. Даже если Боинг сбили по ошибке, сбивая до этого, и признавая это, военные и транспортные самолеты Вооруженных Сил Украины, то логично, что рано или поздно вы собьете и гражданский самолет – что и произошло», отметил адвокат. По его словам, если говорить об ответственности за преступление, то она будет не только политической, но и материальной, поскольку после суда будет очень много исков от родственников погибших с требованием выплатить компенсацию, и цифры в исках будут с шестью нулями.
«После этого суда или в его ходе последуют иски – от родственников, от авиакомпаний, от стран, которые пострадали в результате таких действий. Материальная составляющая будет исчисляться миллиардами долларов», уверен Фейгин.