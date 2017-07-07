Политолог рассказал о готовящемся теракте России в Украине

Кирилл Сазонов, украинский политолог, считает, что скоро Россия устроит еще один теракт в Украине, и, скорее всего, спецслужбы РФ организуют покушение на одного из известных украинских политиков, который занимает жесткую антироссийскую позицию.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Сазонов подчеркнул, что российские спецслужбы повышают ставки. «Офицер в прифронтовой зоне, известный журналист в центре Киева, неизвестный, но очень важный разведчик в центре Киева. Кто следующий? Это ключевой вопрос. Следуя этой логике, следующим будет или известный антироссийский политик, либо известный государственный деятель антироссийский», уверен политолог.
Также Сазонов отметил, что, если спецслужбам не удастся добраться до известного политика, они совершат атаку на мирное население. По мнению политолога, РФ может устроить теракт с большим числом жертв в Одессе, Харькове, Днепре или любом другом крупном украинском городе, скорее всего, в многоэтажке или метро, поскольку российскими спецслужбами такие теракты хорошо отработаны.