Макаревич: я просто прихожу в бешенство, когда вижу это в Москве

Андрей Макаревич, известный российский музыкант, сообщил о том, что в российской столице вскрыли все тротуары, чтобы их реконструировать, однако рабочих на место не привезли, и сейчас открывается печальная картина. Как информирует replyua.net, об этом музыкант написал на своей странице в Фейсбуке и подчеркнул, что ситуация выводит его из себя.
«Ребята, я прихожу в бешенство только от одного: ну ладно, реконструкция тротуаров. Ну ладно, в конце концов, гранит долговечнее асфальта – хоть дети порадуются. И я даже могу понять, почему одновременно вскрыли все – наверное, чтобы одновременно и закончить. Но почему, бл...дь, за этими заборами никого нет???», пишет Макаревич. По его словам, в любой нормальной стране, если бы тротуар был вскрыт, работы по реконструкции проводились и днем, и ночью, сразу в три смены, чтобы привести в порядок улицы, однако в Москве такого не увидишь – за забором присутствует только техника, ну и «кто-то один там промелькнет».
Макаревич отметил, что власти давно держат «россиян за говно, а они продолжают все это терпеть». Напомним, что недовольство ремонтом дорог в Москве также высказывала актриса Рената Литвинова, осудившая Сергея Собянина, столичного мэра, за «слишком скользкую плитку в Москве».