Блогер: Россия причастна к покушению на Эммануэля Макрона

Кирилл Сазонов, известный блогер и политолог, считает, что спецслужбы России научились играть на противоречиях, существующих в странах Европы между мигрантами и коренными жителями.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Сазонов отметил, что Москва стимулирует уже происходящие процессы в европейских государствах. «Франция, Германия, вообще Европа, они, по-моему, не в состоянии переварить и ассимилировать массу мигрантов, будь то в первом, втором или третьем поколении, которые не очень хотят ассимилироваться. Они не хотят становиться европейцами. Есть разные, но очень большая прослойка тех, кто приезжает и живет по своим законам и правилам», заявил Сазонов.
По словам политолога, во многих странах появляются радикалы, что в итоге приводит к терактам, а Кремль, в свою очередь, эти структуры набивает своими агентами, чтобы добиться развала Евросоюза. «Порознь ведь будет договариваться намного проще», считает Кирилл Сазонов.