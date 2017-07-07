Кинокритик: поведение Поклонской, монтирующей порно, вызывает серьезные опасения

Наталья Поклонская удивила еще один раз – она лично смонтировала ролик с актером Ларсом Айдингером, который сыграл Николая Второго в фильме Учителя «Матильда».
Как информирует replyua.net, Поклонская разместила в Интернете видео, о чем написала на своей странице в Фейсбуке. Видео состоит из кадров с немецким актером, и, по мнению Поклонской, это антихристианские и порнографические образы. Депутат вновь набросилась на Алексея Учителя, сообщив, что режиссер выбрал на роль императора безобразного актера, снимающегося в порно. Также Поклонская написала комментарий к ролику, перечислив «непристойности», которыми занимался Айдингер не только в кино и на сцене, но и в жизни. Давид Шнейдоров, известный кинокритик, в интервью СМИ РФ заявил, что поведение Поклонской вызывает очень много вопросов, в том числе ему хочется спросить, как депутат скачивала фильмы, а потом монтировала ролик на государственные средства.
«Если Поклонская пишет, чтобы поклонники не присылали ей больше порноролики, то молодцы православные христиане, которые все эти фильмы пересмотрели, вырезали нужные эпизоды… И скачивание фильмов из интернета — это уже воровство! А она, получается, этот ролик смонтировала? На государственные средства?», заявил критик.