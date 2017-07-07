«Боїтеся нас?»: В ефірі росТБ Цимбалюк різко відповів на оцінку пропагандистів конфлікту в Україні

В ефірі однієї з програм телеканалу «Росія 1» відомий український журналіст Роман Цимбалюк спокійно фактами охолодив запал російських пропагандистів щодо подій в Україні, передає replyua.net. На початку свого виступу Цимбалюк поправив ведучих і сказав, що замість виразу «конфлікт на південному сході України» правильно говорити «конфлікт на сході України і в Криму».
«Ви сказали, що президент Порошенко почав війну. Хочу вас поправити, що на початок бойових дій президент Порошенко не був президентом, а президент Путін був », - продовжив журналіст. Далі він зазначив, що, кажучи про загиблих українців у війні на Донбасі, росіянам краще задуматися про те, скільки в цій війні загинуло громадян Росії. «Я вас розчарую, напевно, але ви, ваша країна, можете воювати, наступати на нас, дестабілізувати ситуацію в нашій країні. А ми не можемо. Українські військові завжди захищатимуть нашу країн », - також зазначив Цимбалюк.
Далі ведучі програми завели розмову про те, що нібито українські депутати погрожують військовим вторгненням України в Росію. «А як ви думаєте, чому 35% росіян бачать в Україні військову загрозу? Боїтеся нас? », - відповів їм Цимбалюк.