Блогер: чергова «зрада» виявилась маніпуляцією

Блогер Лідія Гайдар на персональній сторінці в соцмережі розвінчала чергову маніпуляцію вітчизняних ЗМІ, яка стосувалась покарання для двох російських диверсантів, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер нагадує, що з самого ранку панікери та поціновувачі «зради» розносили всіма соціальними мережами лемент з приводу недостатнього покарання, призначеного двом співробітникам Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яких затримали поблизу адміністративного кордону з окупованим Кримом. Суд на Херсонщині призначив їм по п'ятнадцять діб адмінарешту та по 320 гривень штрафу.
Ніхто не взяв до уваги, що обвинувачення в шпигунстві чи диверсії не входить до компетенції Держприкордонслужби. Так само ніхто не подумав, що суддя виніс рішення у межах санкцій, передбачених Кодексом про адмінправопорушення. Жоден із тих, хто панікував у соціальних мережах, не подумав почекати заяви СБУ. Але вона, тим не менш, прозвучала – СБУ наголосила, що порушує щодо ФСБ-шників кримінальне провадження за ознаками статті сто десятої Кримінального кодексу України – за посягання на територіальну цілісність. Але до цих фактів нашим любителям «зради» вже байдуже, - наголошує блогер.