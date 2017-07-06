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Блогер: чергова «зрада» виявилась маніпуляцією

Блогер: чергова «зрада» виявилась маніпуляцією
Блогер Лідія Гайдар на персональній сторінці в соцмережі розвінчала чергову маніпуляцію вітчизняних ЗМІ, яка стосувалась покарання для двох російських диверсантів, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер нагадує, що з самого ранку панікери та поціновувачі «зради» розносили всіма соціальними мережами лемент з приводу недостатнього покарання, призначеного двом співробітникам Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яких затримали поблизу адміністративного кордону з окупованим Кримом. Суд на Херсонщині призначив їм по п'ятнадцять діб адмінарешту та по 320 гривень штрафу.

Ніхто не взяв до уваги, що обвинувачення в шпигунстві чи диверсії не входить до компетенції Держприкордонслужби. Так само ніхто не подумав, що суддя виніс рішення у межах санкцій, передбачених Кодексом про адмінправопорушення. Жоден із тих, хто панікував у соціальних мережах, не подумав почекати заяви СБУ. Але вона, тим не менш, прозвучала – СБУ наголосила, що порушує щодо ФСБ-шників кримінальне провадження за ознаками статті сто десятої Кримінального кодексу України – за посягання на територіальну цілісність. Але до цих фактів нашим любителям «зради» вже байдуже, - наголошує блогер.
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