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Політолог: виступ Трампа в Польщі – доказ того, що Росія вже програла

Політолог: виступ Трампа в Польщі – доказ того, що Росія вже програла
За інформацією replyua.net, політолог Олеся Яхно-Белковська провела аналіз заяв, зроблених очільником Сполучених Штатів під час свого виступу у столиці Польщі, - відповідний допис експерт розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі.

Нагадаємо, сьогодні, шостого липня 2017 року, столиця Польщі Варшава приймала поважного гостя – американського президента Дональда Трампа. Останній виголосив офіційну промову, яка стосувалась як окремих аспектів польської історії, так і перспектив співпраці двох держав у військовій та енергетичній сфері.

Політолог, проаналізувавши промову, наголошує, що виступ господаря Білого дому в Польщі – це ще один незаперечний доказ того, що Російська Федерація вже програла. Зрозуміло, що в Україні знайдуться окремі політики, які почнуть свою звичну мантру – мовляв, на саміті «Великої Двадцятки» Володимир Путін та Дональд Трамп будуть підступно домовлятись за спиною Києва, розмінюючи його на Сирію чи Північну Корею. Зрозуміло, що на російських федеральних каналах про це теж розкажуть – там є достатньо подібних «експертів». Але це ніяк не змінить доконаного факту поразки Росії у цивілізаційній битві, - наголошує політолог.
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