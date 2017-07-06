Експерт: тепер точно зрозуміло що Путіну - кінець

Політичний оглядач Олег-Сандро Панфілов на власній сторінці в соціальній мережі аналізує промову Дональда Трампа, - про це інформує replyua.net.
Так, сьогодні, шостого липня 2017 року, Дональд Трамп відвідав з офіційним візитом столицю Польщі. Там він виголосив доволі тривалу промову, яку оглядачі вже встигли назвати «рейганівською». Панфілов, аналізуючи її, наголошує, що її варто передивлятись знову і знову. Перший етап промови включав «копняка» для Путіна – нагадування, що Радянська Росія двічі нападала на Польщу – у 1920 році та в 1939 році. Це неприємно для Кремля, адже там дуже не люблять, коли Москву викривають в агресії та мерзенному бажанні захоплювати чужі землі.
Крім того, слова «цивілізаційний вибір», які проходили лейтмотивом через усю промову американського президента. Вони теж націлені проти Путіна і його поплічників, які наголошують, що вони пропонують інший «цивілізаційний проект». Взагалі, у промові Трампа було чимало великих та маленьких сигналів, які будуть нагадувати Путіну про те, де насправді його місце. Тепер Панфілову ясно видно, що Путіну – точно кінець. Загалом, полярне пухнасте звірятко вже прибігло і чекає на поминки, - наголошує оглядач.