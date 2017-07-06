Рабинович: Путін догрався

За інформацією replyua.net, російський опозиційний блогер Слава Рабинович проаналізував результати візиту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до польської столиці – відповідний допис він розмістив на персональній сторінці в Фейсбук.
Так, блогер наголосив, що виступ господаря Білого дому у Варшаві – ще один доказ того, що кремлівська операція «ТрампНаш» провалилась з тріском. Зокрема, Трамп закликав Москву припинити дестабілізацію в Україні та решті світу, поставити крапку у підтримці ворожих режимів, у тому числі – сирійського та іранського та приєднатись до цивілізованих держав.
Крім того, Трамп все-таки сказав полякам те, чого вони від нього найбільше чекали – підтвердив, що Сполучені Штати будуть дотримуватись зобов’язань, встановлених статтею п’ятою договору про заснування Північноатлантичного альянсу, відповідно до якої напад на одного з членів Альянсу означає напад на всю спільноту. Бонусом американський президент пообіцяв зміцнити співпрацю з Польщею у сфері торгівлі та енергетики – за його словами, відтепер ні сама Польща, ні її сусіди не будуть заручниками капризів і примх одного постачальника газу. Здається, Путін догрався, - робить висновок Рабинович.