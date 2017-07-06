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Бабченко: Кремлю залишилось років 10-15

Бабченко: Кремлю залишилось років 10-15
Як інформує replyua.net, російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко дав виданню «Радіо Свобода» розлоге інтерв’ю про стан російського суспільства, ставлення до Криму та перспективи кремлівського режиму.

Зокрема, Бабченко наголошує, що ейфорія від окупації Криму для росіян вже давно минула – наразі вони ним не цікавляться. Та і на федеральних ЗМІ про нього згадують виключно у контексті України – мовляв, фашисти хочуть забрати півострів. По суті, проблемами окупованого Криму ніхто не переймається – переважна більшість росіян навіть не в курсі що таке Меджліс.

Як наголошує журналіст, до реальних змін у суспільних настроях у Росії може привести хіба що різкий економічний крах – наприклад, коли ціна на нафту впаде до 10-12 доларів за барель. У такому випадку у Кремля не залишиться ресурсів для утримання власного режиму. Але за нинішнього стану речей режим буде поступово деградувати ще років 10-15. Відтак, можна чекати чогось на зразок «іракської моделі» - нафта в обмін на продовольство. Але і це не панацея – за таких умов у агресивної та менш освідченої частини населення більше шансів привести до влади такого ж радикального та авторитарного лідера, - підкреслює журналіст.
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